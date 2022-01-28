/675752/بين-التأجيل-والخروج-عن-المنافسة-مسلسلات-رمضان-2022-تهدد-بكورنا

شهدت الفترة القليلة الماضية، خروج عدد كبير من الأعمال الدرامية التي كان من المقرر عرضها في رمضان 2022 خروجها عن السباق، وذلك بعد أن ضرب فيروس كورونا عدد كبير من نجوم الفن الذين يشكلون أدوار أساسية داخل مسلسلاتهم، منهم من يتولون دور البطولة.

دوت الخليج يرصد في ذلك السطور مسلسلات المهددة بالخروج من السباق الرمضاني 2022

تأجيل لام شمسية لمنى زكي لرمضان 2023

في مفاجأة صادمة للجمهور، أعلنت شركة ميديا هب، خروج منى زكي من السباق الرمضاني 2022، والذي كانت من المقرر أن تشارك به بمسلسل «لام شمسية» أمام الفنان إياد نصار.

سبب خروج مسلسل منى زكي من السباق الرمضاني 2022

وأضح البيان سبب خروج مسلسل منى زكي من السباق الرمضاني، فقال: «نظرًا لتعرض عدد من أسرة مسلسل لام شمسية» لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشا ركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصًا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب».

واختتم البيان: «قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل لام شمسية لشهر يونيو القادم، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم، وذلك سعيًا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء».

بسبب فيروس كورونا.. خروج غادة عبد الرازق من السباق الرمضاني

وأعلنت الفنانة المتألقة غادة عبد الرازق عن خروج مسلسلها من السباق الرمضاني 2022 وذلك عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أتى ذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقف تصوير مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

وعلم موقع «دوت الخليج» من مصادره الخاصة، أنه تم إيقاف تصوير مسلسل «مكتوب عليا» بسبب إصابة بطل العمل أكرم حسني بفيروس كورونا، فضلًا عن مدير التصوير.

ويعد مسلسل «مكتوب عليا» بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

إصابة أحمد مكي بكورونا يهدد الكبير أوي بالخروج

وبعد أن بدأ أحمد مكي أخيراؤ في العودة لتقديم مسلسل «الكبير أووي» الموسم الثالث، صدمه إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليقوم صناع العمل بالتوقف عن تصوير المسلسل حتى تعافي البطل.

منة شلبي ومسلسل بطلوع الروح

وكان قد بدء صناع عمل مسلسل «بطلوع الروح»، للفنانة الكبيرة منة شلبي، والفنانة القديرة إلهام شاهين، في تصوير العمل، ولكن أعلنت شلبي أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لذا من المقرر أن يتم تأجيل التصوير لحين تعافي بطلة العمل من الفيروس.