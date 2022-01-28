تحركات مستمرة ضد الفقر والإدمان.. أبرز جهود التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ويكشف التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" من خلال مقطع فيديو أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

السبت 22 يناير

• وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر.

• بنك ناصر الاجتماعى يدعم المرحلة الثانية لمستشفى شفا الأورمان ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية والكراسى المتحركة.

• القباج افتتحت فرع طيبة الجديد لبنك ناصر الاجتماعى بمحافظة الأقصر فى إطار استراتيجية الدولة فى الشمول المالى والتمكين الاقتصادى. الأحد 23 يناير

• برنامج "فرصة" يطلق برنامجًا تدريبياً لتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية على التمكين الاقتصادى بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية. تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن بتقديم الحماية القصوى للمواطنين بلا مأوى التدخل السريع يتعامل مع 84 حالة على مدار 24 ساعة وفى المحافظات كافة. الإثنين 24 يناير

• وزيرة التضامن تجتمع مع المؤسسة العربية للتنمية المستدامة لبحث سبل التعاون فى تعبئة جهود التطوع لدى المجتمعات المحلية والشباب.

• وتلتقى بالمدير التنفيذى للمجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين لمراجعة اللائحة الطبية ولمتابعة إجراءات جودة قاعدة البيانات لدى المجلس استعداداً لعقد مجلس إدارة الشهر القادم.

• وتترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتصميم وتنفيذ مشروع التربية الإيجابية لدعم الآباء والأمهات تحت عنوان: "التربية... مشاركة".

• تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التضامن الاجتماعى تطلق قافلة لدعم 5000 أسرة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد لمدة 5 أيام بالتنسيق مع جمعيات مصر الخير وبنك الطعام وبنك الكساء ورسالة. الثلاثاء 25 يناير

• تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن تجتمع مع ممثلى 30 جمعية أهلية لبحث آليات تنفيذ وحدات "سكن كريم" ببرنامج "حياة كريمة".

• وزيرة التضامن تشارك فى اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ وتناقش جهود الوزارة فى موضوع الحد من الزيادة السكانية وتعظيم الاستثمار فى البشر.

• التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعاً مع مديرى مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لبحث سبل تحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين.

• وتستقبل السيد فابريزو كربونى المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر ب فى إطار تعزيز الشراكة من أجل دعم الخدمات الإنسانية.

• وتلتقى بالممثل الإقليمى للأمم المتحدة لمناقشة سبل التعاون فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى و تأهيل ذوى الإعاقة.

"مودة" ينتهى من تدريب 54 ألف طالب وطالبة على مستوى 10 جامعات الأربعاء 26 يناير

• المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك بأحدث إصداراته فى الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب بنسبة خصم 10٪ على جميع إصدارات المركز.

• وزيرة التضامن تزور جناح الأوقاف بمعرض القاهرة الدولى، وتشيد بدورها المتميز فى نشر الفكر الوسطى وإذكاء الوعى الصحيح والتربية الإيجابية. وزيرة التضامن تجدد الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين للعلاج المجانى وفى سرية تامة الخميس 27 يناير

• التضامن تعلن النتائج الأولية لمسابقة الأم المثالية لعام 2022، وإجمالى الأمهات المتقدمات للمسابقة بلغ 775، واللاتى انطبقت عليهن شروط المسابقة 400 أم.

• وزيرة التضامن تلتقى بالسفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، لمناقشة آليات إعداد التقارير ورصد مؤشرات تحقق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

• التضامن الاجتماعى تستكمل تسليم مستفيدى تكافل وكرامة بطاقات "ميزة" ليصل عدد الأسر التى تصرف الدعم النقدى باستخدام "ميزة" إلى 2.3 مليون أسرة وجارى تحويل 1.5 مليون أسرة آخرين خلال شهر مارس 2022.

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