عاجل- موعد إتاحة منهج اللغة الإنجليزية لثالثة ثانوى على منصات بنك المعرفة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للترم الثانى للصف الثالث الثانوى ستكون متاحة على منصات ﺑﻨﻚ المعرفة يوم الثلاثاء.





وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للترم الثانى للصف الثالث الثانوى سوف تكون متاحة على منصات ﺑﻨﻚ المعرفة يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 باذن الله". وتابع: "كل ما يتم تداوله نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية ولا مرجعية لها".

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