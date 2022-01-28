جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر فى بيان لـ وزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الهجمات، التى تُمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية.
كما شددت مصر على تضامنها الكامل مع العراق، فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين القصف الإرهابى الغادر على مطار بغداد الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.