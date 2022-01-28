مصر تدين القصف الإرهابى الغادر على مطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر فى بيان لـ وزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الهجمات، التى تُمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية.

كما شددت مصر على تضامنها الكامل مع العراق، فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.