ممثلو 10 دول عربية يزورون مركز صندوق مكافحة الإدمان فى بورسعيد 

جدة - نرمين السيد - زار وفد الاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات مركز العزيمة ببورسعيد، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق للاطلاع على تجربة الصندوق فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع.





جاءت زيارة وفد الاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات،والذى ضم ممثلى 10 دول عربية تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق فى التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خصوصًا وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى من خلال التمكين الاقتصادى وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، كذلك حرص الصندوق على التنمية المجتمعية للمتعافين من تعاطى المخدرات بعد علاجهم مجانا وفى سرية تامة.

ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضى، ضمن 3 مراكز جديدة تابعة للصندوق فى محافظات " مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد"، وأن إجمالى عدد المراكز التابعة للصندوق وكذلك الشريكة مع الخط الساخن "16023" تبلغ 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن.

وأشاد الوفد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى معربين عن أملهم فى الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات، وتفقد الوفد مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسى" وتأهيل بدنى ومكتبة، ومسرح، وقاعات تدريب، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية"، كما يتضمن ورش تدريب مهنى، "ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول"، وأطلع الوفد على أعمال بعض المتعافين، وأهدى الوفد الصندوق درع الاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات تقديرا لدور الصندوق الرائد فى مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع.