محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير وتوسعة لشارع المدبح بحى جنوب «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقامت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب الجيزة بإزالة التعديات للمنشات والمحال التجارية على الطريق العام بشارع المدبح. ويعد الشارع أحد متفرعات شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة، لاستكمال أعمال التطوير الشاملة للشارع ورصفه، حيث تشمل أعمال التطوير رصف وإنشاء بالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاة، ودعم الطريق بأعمدة الإنارة.

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