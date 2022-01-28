خطيب الأزهر: الدين ليس مجرد طقوس تؤدى.. إنما معانى سامية فى القول والعمل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يعيش فى وطن آمن ومستقر، ولذا يجب على كل من يعيش على تراب مصر التى جعلها الله بلدًا آمنًا مطمئنًا أن يحافظ عليها، مشيرًا إلى أن الأوطان تبنى بالأخلاق، ولذلك اهتم الإسلام بالأخلاق اهتمامًا عظيمًا، ولخص الرسول ﷺ الغاية من بعثته بقوله: "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ".





وأضاف الغفير - فى خطبة وصلاة الجمعة التى أداها اليوم بالجامع الأزهر حول "أمن واستقرار الأوطان"- أن العبادة هى الهدف من وجودنا، لكنها فى الوقت ذاته وسيلة لتهذيب النفس ورقى السلوك، فقال تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، وهذا دليل على أن الدين ليس مجرد طقوس يؤديها العبد، إنما هى معانى سامية يعكسها قولًا وعملًا، موضحًا أن الأوطان تُبنى بالأخلاق، وأول الركائز فى بناء الأخلاق "الأسرة، والقدوة، والتعليم"، ولهذا لعب الكثير من أعداء مجتمعاتنا على هدمها وهو للأسف ما نلاحظ شواهده اليوم ممتدة أمام أعيننا، متخطية كل الحدود الشرعية والأعراف الاجتماعية والحواجز التربوية. وتابع خطيب الجامع الأزهر، أن المشكلة ليست فقط فى الخطأ والمنكر الذى ننكره ونحذر من خطره، ولكن المشكلة الحقيقة فى عدم الاكتراث لحرمة الفاحشة، والدفاع عنها ومساندة من يقوم بها، والسعى إلى شرعنتها، حتى بتنا فى خطر كبير وهو إعلان الفواحش والتباهى بها والدفاع عنها وادعاء أنها رسالة يجب نشرها والعمل على ترويجها، مع أن مبادئ ديننا وقيمنا المجتمعية تدعو إلى الحياء والإيمان والعفاف وحسن الخلق.

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