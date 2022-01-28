مصر تدين القصف الإرهابي الغادر على مطار بغداد وتشدد على التضامن الكامل مع العراق

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف فجر اليوم مطار بغداد الدولي وأسفر عن بعض الخسائر المادية.
وتؤكد مصر، وفق بيان الخارجية، على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تُمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية. كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.
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