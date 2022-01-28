/675751/إصابة-ثنائي-المغرب-بفيروس-كورونا-قبل-لقاء-مصر-بأمم-إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره المغربي، في لقاء دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والمغرب في الأحد المقبل في الساعة الخامسة مساء، على ملعب أحمد أهيديجو.

ويبحث المنتخبين عن تحقيق الفوز في المباراة، بكل قوة لحجز مقعد في نصف نهائي البطولة، وإعتماد الفراعنة يأتي على الفريق ككل ثم محمد صلاح في الأمام، وفي الجانب المقابل يعتمد أسود الأطلس على المجموعة ويليها حكيم زياش.

إصابة ثنائي المغرب قبل مواجهة مصر

وأفادت صحيفة "360 سبورت"، المغربية أن نتيجة المسحة الطبية لمنتخب المغرب جاءت سلبية فيما عدا إصابة لاعبين بصفوف الفريق.

وأوضح التقرير أن نتيجة حارس المرمى منير الكجوي المحمدي وسفيان القرواني جاءت إيجابية، على أن يتم خضوعهما للحجر الصحي في الفترة المقبلة.

طاقم تحكيم مباراة مصر والمغرب

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم سنغالي لقيادة مباراة مصر ضد المغرب المقررة الأحد القادم .

ويتألف طاقم التحكيم من الحكم السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه كلا من اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

وأسندت لجنة حكام "الكاف" مهمة حكام غرفة الفار" لكل من الميكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.

وتأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، بعدما فاز بنتيجة 2/1، بعد تأخرهم هدف نظيف.

مصر تتأهل لربع النهائي

أصيب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 85 بعد تصديه لأحد الكرات من كوت ديفوار، ودخل محمد أبو جبل بدلاً منه ليحرس عرين مرمى منتخب مصر.

وفي الشوط الاضافي الأول حاول كلاً المنتخبين أن يسجلوا أهداف، وفي أول الهجمات لمنتخب مصر خلاله أضاع محمد شريف رأسية قوية بعد دخوله بدلاً من مصطفى محمد، ثم بعدها سدد سيري كرة قوية تصدى لها أبو جيل بنجاح

ركلات الترجيح بين مصر وكوت ديفوار

- نيكولاس بيبي سجل لكوت ديفوار - زيزو سجل لمصر - إبراهيم سينجاري سجل لكوت ديفوار - بايي أهدر لكوت ديفوار - عمر كمال سجل لمصر - كورنيه سجل لكوت ديفوار - محمد عبد المنعم سجل لمصر - ذاها سجل لكوت ديفوار - محمد صلاح سجل لمصر

ونجح محمد أبو جبل في التصدي لأريك بايي ليهدي الفوز والتأهل لمنتخب مصر للدور ربع النهائي.