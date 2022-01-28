/675754/إعلام-النواب-الصحف-القومية-مظلومة-ولابد-من-تطويرها-باعتبارها-الظهير-الأساسى-للدولة

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، يقومون بدور فعال من أجل تطوير الصحف القومية حتى تواكب الواقع وتطوراته، مشيرا إلى أنه مع كل فترة ، خاصة فى ظل بيئة التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية.

دوت الخليج

وأضاف عبد القادر، خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أن الصحافة الورقية وخاصة القومية المملوكة للدولة تتعرض لظلم كبير جدا،وكان لهم دور كبير سواء فى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو ومدى الدور المختلف الذى كانت تقوم بها الصحافة القومية من أجل الدولة الوطنية.

وأكد أنه عند مناقشة تشريعات الإعلام الجديدة فى الفصل التشريعى الأول قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق بأن إتجاه تخصيص المؤسسات الصحفية القومية كان قائم بدستور 2014 وكان ردى عليه بأنه مخطأ من يعتقد أن إعلام رؤوس الأموال يمكن أن يصبح ظهيرًا للدولة.

تامر عبد القادر: الصحف الورقية وخاصة القومية تتعرض لظلم كبير

وتابع عضو لجنة الإعلام والثقافة: من ثم فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية لابد أن يتم التطوير للصحف القومية خاصة أنها الظهير الأساسى للدولة على المستوى الحكومة، وهذا لا يمنع من وجود أداء مختلف من مؤسسات الإعلام الخاص مثل الشركة المتحدة للإعلام وهى تجربة ناجحة ووطنية وتقوم بدورها الوطنى.

واستكمل عبد القادر، من أجل تطوير الصحف القومية ومواكبة العصر، أصريت بأن يكون ضمن تشريعات الإعلام الجديدة قدرة المؤسسات القومية على الاستثمار فى أراضيها من أجل موارد ذاتية أكبر تدعم رسالتها فى وقت كان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام ورفض هذا الإصرار إلا أنه مع الطرح بالجلسة العامة تمت الموافقة، وهو ما نرى نتائجه على أرض الواقع الآن والجهود التى تتم استثماريا فى الصحف القومية وتتحول من الخسارة للمكسب.