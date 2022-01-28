من مثلي لنباتي.. صلاح الدالي يطرح نسخة ساخرة من فيلم «أصحاب ولا أعز»

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أعد الفنان ومقدم البرامج الترفيهية صلاح الدالي محتوى ترفيهي، بمثابة نسخة ساخرة من فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة النجمة منى زكي والفنان الأردني إياد نصار.

دوت الخليج يرصد النسخة الساخرة من فيلم «أصحاب ولا أعز».

صلاح الدالي يعد نسخة ساخرة من أصحاب ولا أعز

نشر الدالي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله وهو يجتمع مع عدد من أصدقائه حول ترابيزة ويلعبون لعبة الهاتف.

الاستغناء عن الكلسون بدلًا من الملابس الداخلية

واستبدل مشهد استغناء منى زكي عن ملابسها الداخلية باستغنائها عن «الكلسون»، أما مشهد اكتشاف أن صديقهم مثلي الجنسية فحول إلى اكتشافهم بأنه نباتي.

وعن ابنته، فلم تطلب منه إقامة علاقة مع صديقها ولكن استأذنته في السفر إلى العين السخنة والخروح في رحلة إلى «دريم بارك».

وحصد الفيديو عدد مشاهدات عالية وقام بمشاركته عدد كبير من متابعي الدالي، محدثًا ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم أصحاب ولا أعز

الجدير بالذكر، أن فيلم "أصحاب ولا أعز" ينتمي لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".