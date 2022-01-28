/675756/الشوط-الأول-الزمالك-يضرب-سيراميكا-بثنائية-نظيفة-بكأس-الرابطة

حسم الزمالك نتيجة الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دخل الزمالك لقاء سيراميكا بكل قوة في محاولة حسم نتيجة المباارة من البداية، وتحقيق أول فوز له في بطولة كأس الرابطة المصرية، على حساب سيراميكا كليوباترا.

سجل رزاق سيسه أول أهداف المباراة في الدقيقة 27، من خلال انطلاقة رائعة من عبد الله جمعة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى أوباما مررها إلى سيسيه سددها قوية داخل الشباك.

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – وليد عبد المنعم – أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني – محمد حسن- ونيفول كوبينا – مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي – شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو – عمرو الحلواني – محمود نبيل – مصطفى بهاء – محمد توني – كوامي بونسو – ايفانز منساه – حسام محمد – جمال السعيد.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط: إسلام جابر – ماجد هاني – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد و أحمد زكي وسيف جعفر وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد حسام “بيسو” وحسام أشرف ويوسف أسامة ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.

قائمة الزمالك في المباراة

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف