موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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يلتقي الأهلي مع نادي بيراميدز في المباراة القادمة، والتي تجمعهما في بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة الثامنة لموسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لوقت لاحق، في بطولة الدوري الممتاز، والتي كانت من المفترض أن تنطلق في نهاية الشهر الماضي.

تأجيل مباراة الأهلي وفيوتشر يأتي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي انطلق في وقت سابق في التاسع من يناير الجاري.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالأراضي الإماراتية، ممثل القارة الإفريقية في البطولة وحامل اللقاب الأخير لدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

يحل الأهلي بعد العودة من مونديال الأندية من الإمارات، في المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021ن والتي شارك فيها كحامل للقب الأخير ووصيف الدوري الممتاز.

ومن المؤكد أن يلتقي الأهلي وبيراميدز، في ثامن جولات الدوري المصري الممتاز، في الفترة ما بين الثاني عشر حتى الثامن عشر من فبراير القادم، وهي الفترة المتفرغة في ججدول مشاركة الأهلي في البطولات الخارجية.

الأهلي أمام فيوتشر في آخر مبارياته بالدوري

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

أحداث المباراة بين الفريقين

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

وحاول النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثاني ولكنه فشل في ظل دفاعات فيوتشر المنظمة التي حافظت على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 19 في المركز الأول بنفس رصيد الزمالك متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بينما أرتفع رصيد فيوتشر للنقطة رقم 8 بالمركز الثاني عشر.