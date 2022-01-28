/675761/بعد-تكريمه-وزوجته-بحفل-Joy-awards-هذا-ما-قاله-عائلة-سمير-غانم-لتركي-آل-الشيخ

أعربت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، عن سعادتهم بتكريم الفنان الراحل وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في مهرجان Joyawards الذي أقيم مساء أمس، بدلة السعودية، موجهين الشكر، للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

دوت الخليج يرصد رسائل أسرة سمير غانم ودلال عبد العزيز لتركي آل الشيخ

دنيا سمير غانم

كتبت الفنانة الشابة دينا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلتنا و لأهلي الغاليين وتقديرك لتاريخهم الفني الكبير وحرصك على تكريمهم في حفل @joyawards المتميز».

حسن الرداد: مشاعركم كانت صادقة

في حين نشر الرداد صورة تجمع أسرة الراحل سمير غانم والمستشار تركي آل الشيخ، وعلق عليها قائلا: ‏«شكرا معالى المستشار تركى_آل_الشيخ على حسن الإستقبال و الإهتمام الكبير و على مشاعركم الصادقة تجاه الراحلين الكبيرين الأستاذ/ سمير غانم و الأستاذة / دلال عبد العزيز، و الذى كان واضحا أثناء تكريمهم خلال الإحتفال»

وتابع: «وسعداء جدا بالتطور الكبير و السريع فى صناعة الترفيه و الثقافة و الابداع في المملكة العربية السعودية».

رامي رضوان

وتوجه الإعلامي رامي رضوان بالشكر إلى معالي المستشار تركي أل الشيخ، على حسن الأستقبال بحفل جوائز joy awards.

وكتب رامي رضوان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرا معالي المستشار المحترم تركي أل الشيخ، على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلة الاستاذ سمير غانم والاستاذة دلال عبد العزيز ولإرثهما الفني الكبير وحرصكم على تكريمهما في حفل”.

واضاف رامي عبر صفحته:”ونهنئكم وهيئة الترفية والمملكة على هذا الحفل المتميز وكل التطوير الكبير الذي تشهده المملكة.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

الجدير بالذكر، أنه يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.