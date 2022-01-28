/675762/الليلة-عمر-كمال-وحمو-بيكا-يحييان-أول-حفل-غنائي-بعد-خلافهما

يستعد كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا، عمر كمال وحسن شاكوش لإحياء حفل غنائي ،اليوم الجمعة الموافق 28 يناير، ضمن حفلات أوتوفيل في ميدان ديراب بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل حمو بيكا وعمر كمال بالسعودية.

أول حفل لعمر كمال وحمو بيكا بعد خلافهما

ويجتمع بيكا وكمال في هذا الحفل رغم الخلاف الكبير الذي جمع بينهم خلال الأيام الماضية، حيث قال بيكا عن الأخير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»: "مش عايز اعرفه تاني لأنه اتغر واتغير.. وشمتان فيا بعد قرار النقابة".

هذا وقد أعرب الفنان ومطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من بعض الأنباء التي تداولها رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، زاعمين بأنه صرح بذهابه لنقابة المهن الموسيقية بملابس داخلية، تعبيرا عن غضبه من موقف النقابة من الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها «أصحاب ولا أعز».

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا حقيقة الأمر: للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر، بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر».

واستكمل: «بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية ) ، الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه .. كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها».

حمو بيكا يدعم منى زكي

وأضاف، مشيرا إلى دعمه لمنى زكي: «وانا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي" وانا ضد الحملة الشنيعه اللي معموله عليهم دي، انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل».

واختتم حديثه قائلا: «ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسميه».

من جانبه، أكد الموسيقار عبد الستار، حقيقة خداع حمو بيكا للجمهور بمجموعة صور نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليكشف من خلالها محاولته في التدريب للالتحاق باختبارات النقابة.

تصريحات محمد عبد الستار عن حمو بيكا

وفجر محمد الستار، عدد من التصريحات الجريئة حول مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الذي أكد من خلالها تصريحاته لموقع دوت الخليج، وذلك بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت تلك التصريحات على النحو التالي:

- حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا انا لا أؤمن بيه ولا بسمعه ولكن هو موجود و منتشر و مش محتاجة اى انكار منى او من غيرى .

- النقابة عملت دورها قدام الاعلام وهو انهم يظهروا الحقيقة انهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر و حبوا يساعدوهم او يمدوا لهم ايدهم بمعنى اصح لأشهرهم.

- تم ترشيحى إني أدرب حمو بيكا عشان يقدر يؤدى فى الامتحان

- اللى حصل بكل بساطة اننا اتقابلنا مرتين و من خلالهم قدرت احدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لا.

- الكلام ده من سنة تقريبا واللي اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة

- ماحصلش اي مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الاصل انه يطور من نفسه.

- حمو بيكا بيحاول يكسب تعاطف ويعمل استعراض انه بيحاول وده مش حقيقى ابدا و ده كل الوضع بالتفصيل الدقيق.

_ الكل يستاهل فرصة يبقا احسن لو هو عايز ، لما انا ارفض اعلم حد ناقصه حاجة او حتى حاجات كتير و هو اساسا المجتمع عمله نجم مش انا و ده امر واقع ، يبقا انا بساعده بإيدى يفضل من سيء لأسوأ و كدة ابقا مش بعمل دوري.

النقابة تكشف لتحيا مصر حقيقة تدريب محمد عبد الستار لحمو بيكا

وكان قد صرح الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية لـ "دوت الخليج"، بأن الصورة كانت من السنه الماضية، ولم يكن درس له.

وأضاف محمد أبو اليزيد: "بأن هذه الصورة قديمة، وهذا كان تقيم من النقابة، وهناك فترة محددة لدخول الإختبارات النقابة لو مقدمش خلاص، ينتظر السنة الجاية".