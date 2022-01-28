سفير مصر فى روسيا يشارك فى الذكرى الستين لرائد الفضاء جاجارين

جدة - نرمين السيد - شارك السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية، فى إحياء الذكرى الستين لزيارة رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين إلى مصر، حيث ألقى كلمة خلال الاحتفال سلط فيها الضوء على أبرز محطات الزيارة، بما فيها لقاء رائد الفضاء الروسى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى قلده وسام قلادة النيل.





كما أبرز السفير المصرى خلال الكلمة الإنجاز التاريخى لجاجارين، كأول إنسان يقوم برحلة إلى الفضاء. وقد شارك فى الاحتفال ممثلون عن وزارة الثقافة الروسية ومدير متحف جاجارين وبعض أفراد عائلة رائد الفضاء الروسى، كما شارك فى الاحتفال الملحق الثقافى فى موسكو الدكتور محمد السرجانى. يأتى هذا الاحتفال فى سياق عام التبادل الإنسانى المصرى - الروسى "2021-2022"، والذى يشهد تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة بالتبادل على امتداد إقليمى البلدين.

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