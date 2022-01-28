معلومات الوزراء يعقد ندوة دولية حول الثقافة والهوية فى ظل العولمة والثورة

جدة - نرمين السيد - يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، غدا السبت الموافق 29 يناير 2022، ندوة تحت عنوان "الثقافة والهوية فى ظل العولمة والثورة المعرفية"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بقاعة "ضيف الشرف" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.





من المقرر أن تتطرق الندوة لأحد أهم الملفات التى تواجه الدول العربية نتيجة الثورة الرقمية الحالية من خلال الاستماع إلى لفيف متميز من الخبراء والمفكرين والأكاديميين المصريين والعرب، وستبدأ بكلمة افتتاحية وترحيبية لكل من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، والدكتور محمد عبد الله العلى، الرئيس التنفيذى لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات، ويديرها الإعلامى الكويتى الأستاذ محمد الملا.

تتناول الجلسة الأولى تحت عنوان "الثقافة والهوية: تحديات الثورة الرقمية" المتغيرات الثقافية التى شهدها العالم العربى وانعكاساتها على الهوية فى ظل الاتاحة الرقمية، ويتحدث فيها الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، فيما يتحدث الدكتور سلطان فيصل الرميثى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بدولة الإمارات، عن موضوع " الثورة المعرفية: حدود التأثير على الثقافة والهوية الوطنية"، يليها جلسة أخرى بعنوان " المواطنة العالمية وقضية الهوية الوطنية" يتحدث خلالها المهندس جمعة مبارك الجنيبى، سفير سابق ومحلل سياسى ومتخصص فى القضايا الحقوقية بدولة الإمارات.

أما الجلسة الثانية تحت عنوان "الهوية ومتغيرات التاريخ" يتحدث فيها الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، فيما يسلط الأستاذ حمد الكعبى، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، الضوء على موضوع دور الثقافة والإعلام فى تعزيز الهوية الوطنية: كيفية التفعيل، أما الجلسة الختامية والأخيرة فتأتى تحت عنوان "دور اللغة العربية فى تعزيز الهوية الوطنية" ويتحدث فيها الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية.

وأوضح المركز فى بيانه، أن عقد هذه الندوة يأتى فى إطار توجه مركز المعلومات المستمر نحو توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات مع العديد من الشركاء الدوليين والجهات الخارجية ومراكز الفكر ذات الثقل محليا وإقليميا ودوليا، فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم فى النهاية أهداف التنمية بالدولة المصرية.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يشارك للعام الثانى على التوالى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 بجناح متميز يتضمن عرض أحدث الإصدارات الخاصة بالدولة المصرية فى مختلف المجالات، إلى جانب أبرز المعروضات التى تشير إلى اتجاه المركز نحو الإتاحة الرقمية وذلك بالقاعة المخصصة للجهات الحكومية (قاعة العرض الرئيسية رقم "3 "وجناح المركز رقم B54).