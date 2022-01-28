/675765/تصل-إلى-19-درجة-مئوية-الأرصاد-الجوية-تكشف-عن-موعد-اعتدال-درجات-الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك تحسن للاحوال الجوية مقارنة بأمس وأول أمس، حيث انه اليوم درجات الحرارة ارتفعت بمعدل ثلاث درجات مئوية ، ومن المتوقع أن تصل إلى 19 درجة مئوية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها على قناة دي ام سي، منوهة أنه من المتوقع أن سقوط أمطار على السواحل الشمالية من البالاد، ولكن بشكل أخف من السابق، منوهة أن الظواهر الجوية العشر أعوام الماضية شهدت تغير في الظواهر المناخية، حيث وجود عنف في الظواهر الجوية مثل تساقط حبات البرد على أسوان إضافة إلى زيادة كميات الأمطار.

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد اعتدال درجات الحرارة

ونوهت منار غانم ان التغيرات المناخيى تؤثر على العالم اجمع وليس مصر فقط، مشيرة إلى أننا نشهد انخاضات ملحوظة منذ اقرب من 15 يوم .

اعتدال درجات الحرارة

وأوضحت ان درجات الحرارة من المتوقع ان تشهد تحسنا بداية من اليوم بالمقارنة من الايام السابقة مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترجع للاعتدال مرة أخرى بمنتصف الاسبوع المقبل.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق أوروبا، مستدركة أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستشهد شبورة مائية غدا.