عرض مسلسل «منورة بأهلها» على شاهد vip في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل «منورة بأهلها» على منصة شاهد Vip.

ومن المقرر أن يتم طرح حلقتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، حيث تدور أحداثه في إطار ١٠ حلقات فقط.

أبطال مسلسل «منورة بأهلها»

مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين.

هذا وقد ظهر السعدني بإطلالة رسمية بقميص أبيض وشعر كلاسيكي، في ديكور مكتب، وأُعجب متابعيه على صفته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بشكله، ومنهم من عبر عن إعجابه بكلمات أو إيموجيز قلوب حمرا، ومنهم من هنأه على قرب عرض مسلسل منورة بأهلها.

مسلسل منورة بأهلها

يقدم المخرج يسري نصر الله من خلال مسلسل الجديد «منورة بأهلها»، ثاني تجاربه الإخراجية للمنصات الرقمية، وكانت الأولى مسلسل « نمرة 2»، المسلسل الجديد مكون من عددمن الحكايات بأبطال مختلفين، سنتابعهم على مدار الأيام، ويُشارك أحمد السعدني في القصة الأولى، التي تحمل أسم قصائص صور، التي يقدم أدوار البطولة فيها: ليلى علوي، باسم سمرة، غادةعادل، عباس أبو الحسن وناهد السباعي، وهي من تأليف تأليف محمد أمين راضى.

مسلسل نمرة 2

تم عرض مسلسل نمرة 2 من خلال منصة شاهد الرقمية، خلال شهر أكتوبر لسنة 2020، وكان مكون من عدة قصص، ولكل قصة أبطالًا مختلفين، يقدمون خلال أحداث القصة مفهوم الحب والعلاقات العاطفية في هذه الأيام، في بلاد عربية متنوعة منها: القاهرة، جدة، الجونة بيروت، الرياض ودبي.

شارك في بطولة القصص عدد كبير من النجوم الشباب هذه الفترة، منهم: منى زكي، أحمد السعدني، عمرو يوسف، صبا مبارك، منة شلبي، أحمد مالك، أروى جودة وآسر ياسين، وشارك في إخراج القصص هادي الباجوري، تامر محسن، طارق العريان، هاني خليفة، آدام الغفار ومحمد شاكر خضر. نمرة 2 فكرة وتأليف آدام الغفار، وشاركه طارق العريان، سارة طيبة وطارق حمدي، وقدمت المعالجة الدرامية مريم نعوم، والسناريو والحوار للكاتبة سماء أحمد عبد الخالق.