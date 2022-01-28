/675764/الزمالك-ينجح-في-تحقيق-أول-فوز-له-في-كأس-الرابطة-على-حساب-سيراميكا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل رزاق سيسه أول أهداف المباراة في الدقيقة 27، من خلال انطلاقة رائعة من عبد الله جمعة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى أوباما مررها إلى سيسيه سددها قوية داخل الشباك.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – وليد عبد المنعم – أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني – محمد حسن- ونيفول كوبينا – مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي – شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو – عمرو الحلواني – محمود نبيل – مصطفى بهاء – محمد توني – كوامي بونسو – ايفانز منساه – حسام محمد – جمال السعيد.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي

خط الوسط: إسلام جابر – ماجد هاني – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد و أحمد زكي وسيف جعفر وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد حسام “بيسو” وحسام أشرف ويوسف أسامة ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.