قبل عرضه غدا.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة 3 «فيديو»

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كشفت منصة watch it، عن الحلقة الأولى من مسلسل «أبو العروسة»، الذي من المقرر عرض موسمه الثالث بداية من غدا السبت عبر قناة dmc، إذ بدأ عرضه اليوم على المنصة الالكترونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة قبل طرحها غدا

وظهر في فيديو نشرته المنصة غير حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقتطفات من الحلقة الأولى لمسلسل أبو العروسة 3، مما زاد من شوق الجمهور للعمل.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الموسم الثالث، لقطات طريفة من منزل سيد رجب «عبد الحميد»، وسوسن بدر «عايدة»، الذي تلحق على رأسهم المصائب من ترك عبده للعمل الخاص به، أما عن هاجر «كارولين عزمي» فكشفت الحلقة عن مشكلة لها مع خطيبها قبل انطلاق موعد زفافهم، ومن المقرر أن يتورط طفلهما الأصغر مرزوق في مصيبة مع أحد أصدقائه التي وصفتهم سوسن بدر خلال أحداث الحلقة الأولى بالفشلة، ومن هنا تبدأ الأحداث المشوقة.

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مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة

ويعرضمسلسل "أبو العروسة 3"، من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة dmc,، ويعاد على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

نجاحات مسلسل أبو العروسة

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي بدأ فريق عمله في التحضير له خلال الأيام القليلة الماضية.

وشوقت وفاء صادق الجمهور بدورها في مسلسل أبو العروسة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشرت صفحة من السيناريو الخاص بالعمل، وعلقت عليه: “مفاجأة، ياترى إيه اللى ودانى عندهم ؟؟؟!!، مش حقول لكم ، استنونا”.