/675768/نحن-في-حالة-حب-أسما-إبراهيم-تشارك-متابعيها-بأحدث-إطلالة-لها

شاركت الأعلامية أسما إبراهيم جمهورها، لأحدث إطلالة لها قبل عرض الجزء الثاني من حلقة أكرم حسني ببرنامج “حبر سري”.

دوت الخليجيرصد إطلالة أسما إبراهيم المثيرة

ونشرت أسما إبراهيم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور المثيرة التى نالت إعجاب الجمهور، معلقة عليها:”نحن على قيد الحياة أكثر عندما نكون في حالة حب”.

ويحل الفنان المصري أكرم حسني، اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج “حبر سري” من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على فضائية “القاهرة والناس” في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

أكرم حسني ببرنامج حبر سري

يتحدث حسني خلال الحلقة عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معًا في عدة أعمال كوميدية.

ويكشف عن حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج “أبو حفيظة” بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

من جانبه، يخوض الفنان أكرم حسني، الماراثون الرمضاني المقبل 2022 ، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان «مكتوب عليا» بالتعاون مع النجمة ريم مصطفى.

أكرم حسني يكشف تعاونه مع الفنان محمد منير

وكشف الفنان أكرم حسني عن تسجيله أغنية جديدة مع الفنان محمد منير من كلماته وألحالنه، خلال استضافته بالجزء الأول ببرنامج “حبر سري”.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس. قائلاً: محمد منير أتصل بيا علشان يهنيني على أغنية عيد ميلاد طيبة".وتسال محمد منير حول كلمات أغاني التى أقدمها،وطلب من إن أقبلوا وذهبت اليه محمد منير، وطلب أنا أكتب له كلمات أغنية جديدة له، ولكن الاغنية لم تعجبه، وظهرت عليا حالة الاحباط إن لم أرضي محمد منير.

ونوهه أكرم عن أغنية محمد منير الجديدة، “بعد مرور الايام من سنه 2015 حتى الان، كتبت وقمت بتسجيلها، وذهب إلى الكينج وعجبته وقال " اقوم أغنيها دلوقتي".

حلقة أكرم حسني فى برنامج حبر سري

علق الفنان المصري أكرم حسني، على تعليق الناقد السينمائي طارق الشناوي بشأن الأداء الكوميدي التى يقدمه فى أعماله الفنية، قائلًا: "أنا بحترم رأيه ولكن الجمهور هو الذي يحدد".

وأضاف أكرم حسني: ”أنا بحترم رأيه، ولكن الجمهور لو قال إن غير لائق على الأدورا الكوميدية، ساعتها أبطل أشغل”.

ونوهه أكرم حسني بخصوص دور فيلم “البدلة” مع الفنان تامر حسني:” طبيعي أن تامر حسني الفنان الكبير يلفت الأنظار، ولكن أنا ما زلت ده راي الاستاذ طارق وبحترمه ولكن الجمهور هو ال بيحدد النجم أنه يكمل فى التمثيل أو يوقف شغل”.