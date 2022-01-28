«أول مرة أفرح..وممنونة لمحبتكم».. أصالة تعرب عن سعادتها بجائزة joy awards

/675769/أول-مرة-أفرحوممنونة-لمحبتكم-أصالة-تعرب-عن-سعادتها-بجائزة-joy-awards

أعربت المطربة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بحصولها على جائزة joy awards، الذي أقيم حفل توازيها مساء أمس، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

دوت الخليجيرصد تعليق أصالة على فوزها بجائزة joy awards

وكتبت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «ممنونه لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزه مع كلّ موهوبه مكافحه بتحترم الموسيقى اللي هيّي غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات».

وتابعت: «لأوّل مرّة بفرح ويستمتع وبستنّى الإسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفوله الّلي مازالت مسيطره عليّي.. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي».

أصالة تشكر القائمين على حفل joy awards

واستكملت شاكرة أصدقائها: «وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رحّع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ماهوّه مسمّيني .. وكلّ الشكر للمؤسّسه الرّائده روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة ام_بي_سي على التنظيم الخيالي لحفل».

رسالة أصالة لتركي آل الشيخ

واختتمت أصالة حديثها: «الأمس joyawardsهالمؤسّسه المُبهره في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الابراهيم ..وكلّ الإمتنان والتقدير لهبئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤيه مستقبليّه بارعه وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي ال الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر .. وكلّ أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعوديه الّلي بضمّها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب ولمدينتي الأغلى الرّباض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها مادامت هالدّنيي».

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

الجدير بالذكر، أنه يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.