الأرصاد تكشف سبب تسمية العواصف والمنخفضات الجوية بأسماء سيدات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن هناك تساقط للثلوج على سانت كاترين منذ 3 أيام ودرجة الحرارة هناك تصل إلى 3 تحت الصفر بسبب ارتفاع الجبال.
وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا وستكون خفيفة، كما ستشهد محافظات شمال الوجه البحرى لسقوط الأمطار.
وعن تسمية الأعاصير والمنخفضات الجوية بأسماء سيدات، لأنها تكون متقلبة مثل الحالة المزاجية للسيدات، مضيفة: "الأول كانت بأسماء برلمانيين وحكوميين بس تم الاتفاق على أن تكون أسماء سيدات".
وأشارت إلى أن منخفض "هبة"، يؤثر على سوريا ولبنان والعراق وتركيا وأدى إلى سقوط ثلوج وأمطار، ويعتبر أحد العوامل التى أثرت على المناخ فى مصر.
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