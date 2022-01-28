القومى للإعاقة يهنئ منتخب السلة للكراسى المتحركة بعد تأهله لنهائى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فريق منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة المشارك فى بطولة إفريقيا للكراسى المتحركة المقامة بإثيوبيا، بعد فوزه مساء اليوم ، على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 47-67 وتأهله للمباراة النهائية.





ووجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التحية لمنتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة، على النتائج المشرفة التى حققها الفريق خلال البطولة التى تستمر حتى 30 يناير من الشهر الجارى، متمنية التوفيق للفريق فى مباراته النهائية، وقدمت المشرف العام للمجلس، الشكر للجهاز الفنى للفريق والأطقم الفنية المعاونة، على الجهد المبذول فى البطولة والنتيجة. وطالبت المشرف العام على المجلس، الشعب المصرى العظيم أن يكون خلف فريق منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة، ودعمهم معنويًا وتشجيعًا ومؤازرتهم خلال المباراة النهائية، وأن يكون هناك استقبال يليق بالنتيجة التى حققوها بعد عودتهم من البطولة.

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