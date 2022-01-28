محافظ القاهرة يستقبل وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بمدينة الأسمرات وفدًا يضم 12 من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم للقاهرة للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة فى المجالات كافة.





واصطحب محافظ القاهرة يرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية أعضاء الوفد بجولة بمدينة الأسمرات شملت المدينة الرياضية ومبنى التضامن الإجتماعى الذى يضم مركز لتنمية الطفل وحضانة ومكتب توجيه واستشارات أسرية، ومركز للأشخاص ذوى الإعاقة وعيادة للتخاطب، كما قاموا بتفقد مبنيى المسجد والكنيسة ومنافذ الخدمات والبيع والمخبز، وعدد من الشقق المؤثثة المعدة للتسكين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأسمرات واحدة من عدة مشروعات كبرى أقامتها الدولة المصرية بديل للعشوائيات بالعاصمة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين المصريين.

وأضاف أن الدولة حرصت على توفير كل الخدمات فى المدن التى تقيمها بديلًا للعشوائيات كالمدارس والوحدات الصحية والملاعب ووسائل المواصلات، كما حرصت الدولة المصرية على تعليم المنتقلين لهذه المدن حرف تساعدهم على كسب العيش.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى ساعدت على إعادة توجيه الدعم إلى المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة وفى مقدمتها المشروعات التى تستهدف بناء الإنسان المصرى فى المجالات كافة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروعات التى تقيمها الدولة المصرية بديلًا للعشوائيات فضلاً عن أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلى لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى العشوائيات إلى الأفضل.

ومن جانبهم، أبدى وفد مساعدى أعضاء الكونجرس إعجابهم بما تتضمنه مبادرة "حياة كريمة" من جهد تنموى واضح وكبير معربين عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية بمثل هذه المشروعات التنموية الضخمة التى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.