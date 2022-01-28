مفاجأة من الأرصاد: منخفض جوى آخر يضرب البلاد فى هذا التوقيت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن التقلبات الجوية ستعود مرة أخرى يومى الأحد والإثنين المقبلين، وسيكون هناك تساقط للأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية وتصل إلى القاهرة، وسيصاحب ذلك نشاط للرياح، مؤكدة أن درجات الحرارة لن تنخفض بشكل كبير مثل الأربعاء الماضى، مشيرة إلى أن منخفض جوى هو السبب فى التقلبات الجوية التى ستضرب البلاد يومى الأحد والإثنين.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرياح تعمل على الشعور ببرودة الجو.