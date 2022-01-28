بنسبة إنجاز 99% فى الرد.. التعليم تتلقى 605 آلاف شكوى حتى نهاية ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - وقال محمد عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين بالوزارة، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن متوسط معدل سرعة الرد على الموضوعات وصل فى ديسمبر 2021 إلى سبعة أيام وفقًا لما هو مسجل على منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن عدد الموضوعات الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 168 ألفا و297 حتى نهاية ديسمبر 2021، تم الرد على 166 ألفا و324 بنسبة إنجاز 99%.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتطوير الأداء وتفعيل الرقمنة بدأت الإدارة فى تدريب العاملين على التعامل مع المنظومة لمواكبة الرقمنة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للطلبات التى تقدم ورقيًا فيتم ترجمتها إلكترونيًا والتعامل معها لاحقًا بشكل إلكترونى كامل وترفع على بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ويمكن متابعتها من أى مكان وفى أى وقت دون الحاجة للانتقال للوزارة أو التواصل المباشر مع المسؤولين بها فى كل مراحل المعالجة الداخلية لها ومعرفة الرد والتعقيب عليها أيضًا.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تقديرها للجهد المبذول من جميع العاملين بالمديريات التعليمية، والعاملين بجميع قطاعات الوزارة، والإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين، والعاملين بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وهو ما أسفر عن تحقيق نسب إنجاز للمديريات ما بين 97% و100%، ونسب إنجاز للإدارات والجهات التابعة ما بين 95% و100% بنهاية ديسمبر 2021.

وأكدت أهمية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كوسيلة للتواصل بين الدولة والمواطن لحل ومواجهة المشكلات فيما يتعلق بموضوعات التعليم قبل الجامعى، وإيجاد حلول لها والتعامل مع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومساعدتهم فى حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم خدمة أفضل تتفق مع اتجاهات الدولة للتحول الرقمى.

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من القنوات للتواصل معها لتقديم الطلبات والشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتى تناسب جميع فئات المجتمع وتراعى التنوع الثقافى والاقتصادى والاجتماعى، منها ما هو تقليدى كالتليفون "الخط الساخن" والبرقيات والبريد والفاكس والتسليم باليد، ومنها ما يناسب التطور الرقمى مثل تطبيقات "الواتس آب" والبريد الإلكترونى و"الفيس بوك"، فضلًا عن منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء.