أحسن حاجة حصلتلي.. دنيا المصري تعلن انضمامها لمسلسل «الاختيار 3»

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دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة دنيا المصري لطاقم عمل مسلسل «الاختيار 3».

دنيا المصري تشارك في الاختيار 3

وأعربت المصري عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، حيث نشرت البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "الحمد لله.. توكلت على الله، دي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي".

هذا وقد نشر المخرج بيتر ميمي أولى الصور لكواليس مسلسل الاختيار الجزء الثالث، عبر صفحته الشخصية "إنستجرام"، الذي يتم تصوير الأن أستعدادًا لعرضه فى رمضان 2022.

بيتر ميمي يحضر مفاجاة قوية بطلها أحمد السقا

وظهر بيتر ميمي مع الفنان أحمد السقا، أثناء تصويره لإحدى المشاهد الخارجية، معلقًا عليها "مستر سقا".

انضمام شريف حافظ للاختيار 3

أنضم الفنان الشاب شريف حافظ، لأبطال مسلسل "الاختيار 3"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، بعد أن نجح موسميه الاول والثاني في تحقيق مشاهدات مرتفعة، ونجاحات ساحقة لأبطاله.

دوت الخليج داخل موقع تصوير الاختيار 3

يشار إلى أن موقع دوت الخليج حضر يوم الثلاثاء 18 يناير كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3 في أحد مناطق وسط البلد، ورصد تصوير الفنان أحمد السقا لأحد مشاهده إذ يلعب دور ضابط مخابرات داخل الفيلا الخاصة به، ثم يخرج بعد ذلك لمقابلة صديقه محمود البزاوي الذي يلعب أيضًا دور ضابط مخابرات، ويتقابلا داخل أحد المقاهي الشعبية في وسط البلد يتحدثا عن الإخوان وفترة حكم محمد مرسي، وبجانبهم عدد من الشباب مع وضد حكم الإخوان.

مسلسل الاختيار3

ويعد مسلسل الإختيار 3 استكمالا لأحداث الأختيار 2 التي دارت حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2، الذي عرض بالمارثون الرماضي المنقضي، وكانت تدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

قصة مسلسل الاختيار

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية