/675771/ضبط-لحوم-مفرومه-وكبدة-غير-صالحة-للاستهلاك-الادمى-بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع الطب البيطرى حملات مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة كوم حمادة

أسفرت عن ضبط ٤٧ كجم من اللحوم المفرومة الغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط ١٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وكمية من اللحوم المقطعة المعدة للتجهيز.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط مخلل وجبنة رومى غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . هذا وإستمراراً لسلسة الحملات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على المخابز و الأسواق بمركزى، شبراخيت - إيتاى البارود- المحمودية - ابو حمص . ‏

بالمرور على مركز ومدينة شبراخيت تم ضبط : مصنع مخللات مشكله يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية من المخللات تقدر بحوالى ٢٢٥٠ كجم مخللات غير صالحه للاستهلاك

كما تم ضبط مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية يعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم التحفظ على كمية ٢٥٠٠ كجم أرز مجهول المصدر بدون فواتير، وضط ٢٩ كجم جبنة رومى منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المواد الغذائية، وضبط ٦٠٠ لتر منظفات مجهولة المصدر

بالمرور على مركز ومدينة ايتاى البارود ضبط مصنع سمن يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصه او سجل صناعى وضبط ٣ طن مواد خام ومنتجات نهائية، تم ضبط ١٠ طن ملح طعام مجهول المصدر باحد مصانع الجبن بدون فواتير داله على مصدرها، وتحرير ٤ محاضر ذبح خارج المجازر بكميه ٢٠ كجم لحوم .

بالإضافة إلى ضبط ٦٠٠ لتر كلور مجهول المصدر باحد محلات بيع وتداول المنظفات الصناعيه، وضبط ملابس ومنتجات جلديه مجهولة المصدر وبدون بيانات، كما تحرر ٥ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار .

بمركز ومدينة المحمودية تم ضبط ٤٦ طبق لحوم مفرومة بكمية قدرها ١٩ كيلو جرام بدون بيانات و٢٠ كيلو جرام من الكبدة مجهول المصدر - ٧ كيلو جرام من البرجر مجهول المصدر وشيكارة بداخلها ١٢ كيلو جرام من الفول الصويا منتهية الصلاحية داخل احد مراكز التعبئة والتغليف الغير مرخصة

كما تم تحرير محضر لأحد المطاعم لحيازته كمية من السجق مجهول المصدر، وضبط ٣٥ كيس فول معبأ مجهول المصدر - تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار

كما قامت إدارة تموين ابو حمص بالمرور على مستودعات الغاز ومستودعات الدقيق والتأكد من مدى سلامة التخزين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .