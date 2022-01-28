/675773/كارتيرون-يكشف-أسباب-فوز-الزمالك-على-سيراميكا-كليوباترا-في-كأس-الرابطة-المصرية

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة اليوم، وتعتبر هذه المباراة مثالية للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المؤتمر الصحفي للمباراة "الفارق في مباراة اليوم عن المواجهات السابقة هو اللعب بطريقة مميزة وكان هناك تنفيذ مثالي من اللاعبين، وكان هناك تواضع أمام الخصم وعدم وجود تعالي على الكرة".

وتابع "المباريات السابقة كان هناك تعالي على كرة القدم ولذلك لم نحقق الفوز في أي مباراة، والسبب اليوم في تقديم مباراة جيدة هو الاحساس بالتقصير خلال المباريات الماضية".

وتابع "أحبب طريقة لعب ماجد هاني اليوم، وهو من فريق 2003 وأعجبت به وسيكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة، وعن مشاركة عبد الشافي في مركز الدفاع، فأنه قام باللعب في هذا المركز من قبل ولم يكن غريبا عليه نهائيا".

وزاد "محمد عواد غادر المباراة بسبب الإصابة والحارس البديل قدم مباراة جيدة ويحتاج للفرصة فقط لاكتساب الثقة والخبرات خلال الفترات القادمة".

الزمالك ينجح في تحقيق أول فوز له في كأس الرابطة على حساب سيراميكا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

سجل رزاق سيسه أول أهداف المباراة في الدقيقة 27، من خلال انطلاقة رائعة من عبد الله جمعة الذي أرسل كرة عرضية أرضية إلى أوباما مررها إلى سيسيه سددها قوية داخل الشباك.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

باتريس كارتيرون

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.