أحمد كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان «لعبتك»

شوق المطرب أحمد كامل الجمهور لعمل غنائي جديدة، من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعنوان «لعبتك»، من إخراج أدم عبد الغفار.

دوت الخليجيرصد أحدث أغنيات أحمد كامل

ونشر أحمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة، وعلق عليها قائلا: «انتظروا، لعبتك، قريبا».

أحمد كامل يشارك في فيلم قمر 14

وكان قد شارك أحمد كامل، في الأغنية الدعائية لفيلم «قمر 14»، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وإخراج هادي الباجوري.

ويضم فيلم قمر 14 عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 حول عدة أشخاص يمرون بقصة حب، ولكلا منهما قصة مختلفة عن الآخر، ويعانون خلال أحداث العمل وتحدث العديد من الأحداث المثيرة، التي تجعلهم يمرون بظروف عصيبة، ولكنهم يجتمعون على أمرًا واحدًا فقط وهو الحب.

أحمد كامل وأغنية على عيني

وقدم أيضا أحمد كامل مؤخرا أغنية على عيني، التي حققت نجاحا ملحوظا وحظيت على الكثير من المشاهدات.

وكلمات أغنية على عيني هي: أنا كداب، أنا منستش فضلت استنى وأتاري حكايتنا اللي مستنتش، ومهما بغني لغيابك وللنسيان، رجوعك غنوة لسة في قلبي ماتغنتش، أشوفك فين، وحشتيني غيابك مش وجع هيروح ده شوق ماشي في شراييني، بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان أنا مت فعلا لما نسيتيني.

هادي الباجوري يكشف عن حقيقية تشابه هيبتا مع قمر 14

وسبق وأن كشف المخرج هادي الباجوري، حقيقة تشابه فيلمه الجديد «قمر 14» مع فيلم «هيبتا» الذي قام بإخراجه مؤخرا، مشيرا إلى ان العمل الأول يتناول خمس قصص مختلفة في فيلم واحد بينما هيبتا يحكي قصة واحدة فقط.

وقال هادي الباجوري خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى نافيا تشابه العمل مع فيلم هيبتا: “قمر 14 دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة”.