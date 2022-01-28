/675776/كارتيرون-الزمالك-يستهدف-الفوز-ببطولتي-الدوري-وأبطال-أفريقيا

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يمتلك العديد من النجوم بداخله وسيكون هناك مفاجآت عديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا "تابعت تدريبات قطاع الناشئين بنادي الزمالك جيدا خلال الفترة الماضية، وسعيد بجميع اللاعبين، وأتمنى أن يحصل عدد كبير منهم على الفرصة خلال الفترة المقبلة".

وتابع "هناك 5 لاعبين سيتم تواجدهم مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وسيتم مشاركتهم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات".

وواصل "لا يمكنني أن أقوم بإشراك جميع اللاعبين القادمين من قطاع الناشئين في أول مباراة ولابد أن يكون هناك تدريج في هذا الأمر حتى لا يتعرضوا للانتقادات سريعا".

وأكمل "ماجد هاني مدافع متميز وأيضا السيد عطية حارس المرمى ممتاز ويحتاج لكسب الخبرات فقط، والفترة القادمة سوف تشهد تطور، وبطولة كأس الرابطة بالطبع لها إيجابيات كثيرة".

واختتم "نستعد بشكل جيد لبطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة وهذا هو الأهم لنا التفكير به".

كارتيرون يكشف أسباب فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه سعيد بالفوز على سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة اليوم، وتعتبر هذه المباراة مثالية للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بعد المؤتمر الصحفي للمباراة "الفارق في مباراة اليوم عن المواجهات السابقة هو اللعب بطريقة مميزة وكان هناك تنفيذ مثالي من اللاعبين، وكان هناك تواضع أمام الخصم وعدم وجود تعالي على الكرة".

كأس الرابطة المصرية

وتابع "المباريات السابقة كان هناك تعالي على كرة القدم ولذلك لم نحقق الفوز في أي مباراة، والسبب اليوم في تقديم مباراة جيدة هو الاحساس بالتقصير خلال المباريات الماضية".

وتابع "أحبب طريقة لعب ماجد هاني اليوم، وهو من فريق 2003 وأعجبت به وسيكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة، وعن مشاركة عبد الشافي في مركز الدفاع، فأنه قام باللعب في هذا المركز من قبل ولم يكن غريبا عليه نهائيا".

وزاد "محمد عواد غادر المباراة بسبب الإصابة والحارس البديل قدم مباراة جيدة ويحتاج للفرصة فقط لاكتساب الثقة والخبرات خلال الفترات القادمة".