/675778/بعد-غياب-30-سنة-عزيزة-جلال-تعود-للظهور-وحشتني-مصر

ظهرت المطربة القديرة عزيزة جلال، بعد غياب 30 سنة عن الساحة الفنية، وذلك من خلال مجموعة فيديوهات شاركتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليجيرصد أحدث ظهرت لعزيزة حمدي بعد غياب 30 سنة

وظهرت عزيزة جلال خلال الفيديو وهي تتغنى بأشهر أغنيتها «بتخاصمني حبة»، إذ رحبت بها بوسي شلبي خلال الفيديو قائلة: «أحلى صوت، وأحلى ست، وكنت لسه بتكلم مع محسن جابر وبسأله، مين الفنان اللي جابلك أعلى إيرادات، قال لي عزيزة جلال أعلى إيرادات، وكسرت الدنيا عندنا».

قائلة: وحشتينا ومبسوطة إني وتابعت بوسي حديثها عن عزيزة: «شوفتك، جميلة وصوتها جميل، وحقيقي اللقاء نصيب، وفرحت بلقاء عزيزة جلال».

https://www.instagram.com/p/CZSBGw2rV5F/?utm_medium=copy_link

من جانبه ردت عزيزة جلال، خلال الفيديو: «وحشتني مصر، ووحشني أهلها وناسها، وحشتوني كلكوا، ربنا يجمعنا على خير».

من هي عزيزة جلال

مغنية مغربية، ولدت بمدينة مكناس 130 كلم شرق الرباط، تابعت تعليمها بمدارس مكناس، كما أنها درست المقامات الموسيقية وقواعد الصولفيج بنفس المدينة، وفي حوالي عام 1975 شاركت في مسابقات البرنامج الغنائي (مواهب) الذي كان يشرف عليه الأستاذ عبد النبي الجيراري. وفيه غنت أغنيات أسمهان ونالت إعجاب الأساتذة في البرنامج.

أعمال عزيزة جلالة في مصر

كانت أغنية عزيزة جلال الاولى داخل مصر «الا أول ما تقابلنا» من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والذي غنى من كلماته نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ومن الحان الموسيقار محمد الموجي، والذي خرج من حالة الفراغ التي كان يحياها بسبب ندرة الاصوات انذاك. ومن ابداعهما أيضًَا «الموجي والشناوي» كانت الاغنية الثانية «بتصالحني حبة.. وبتخاصمني حبة ». كان من الطبيعي أن تتوالى الالحان بعد ذلك، من الحان الموسيقار رياض السنباطي غنت العديد من الاغنيات منها «والتقينا» شعر مصطفى عبد الرحمن.

بوسي شلبي محط للسخرية

الجدير بالذكر، أنه أصبحت الإعلامية بوسي شلبي، محط للسخرية بسبب مجموعة فيديوهات صورتها في احتفال توزيع جوائز joy awards في مساء أمس، خاصة لقائها مع النجم العالمي جون ترافولتا.

وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة كلام بوسي شلبي مع الفنان جون ترافولتا قائلاً:”فضيحة والله حاجة تكسف”.