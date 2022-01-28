وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل جديدة عن عودة جثمان زينب المرشدى من طوكيو

جدة - نرمين السيد - وكتبت الوزيرة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بمجرد علمى من زميلتى العزيزة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بواقعة الوفاة، وبعد اتصالى بالفنانة القديرة سهير المرشدى، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا فى طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن".

وأشارت نبيلة مكرم، إلى أنه رغم أن واقعة الوفاة كانت فى مدينة أوكاياما حوالى 10 ساعات برا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيده د. صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان إلى طوكيو اليوم، وتم إنهاء جميع المعاملات الورقية سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة.

ولفتت إلى أنه فى ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح فى الطيران الدولى هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية.

وأوضحت أنها تتواصل يوميا مع الفنانة القديرة لإطلاعها أولا بأول بالتطورات، مضيفة: "علما بأن فور إخطارنا بوجود أى حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، ستقوم السفاره مشكورة باتخاذ اللازم".