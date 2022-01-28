جدة - نرمين السيد - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المُسلِم الحق دَائم الصلة بربه تعالى، يحمَدُه فى السَّراء، ويَدعُوه ويَرجُو رحمته فى الضَرَّاء.





وذكر مركز الأزهر أن دُعاء المولى عز وجل لِكَشف الضُّر وزيادة الخير من تمام اليقين بقدرته تعالى؛ حيث قال تعالى: "قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ" [الفرقان: 77]، وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّ اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحى إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ" [أخرجه الترمذى]. وأضاف الأزهر للفتوى أن الله عز وجل كتب مقادير العباد قبل خلقهم، وعَلِم أن فلانًا سوف يدعوه بكذا فيتغير قَدَرُه إلى غيره، وهذا العِلم قديم قبل خلق الخَلْق؛ كما ثبت فى الحَديث أن النبى ﷺ قال: "لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ" [ أخرجه الترمذى].

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر للفتوى: الدعاء يرد القضاء.. والصلة بالمولى من تمام اليقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.