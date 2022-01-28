حمدي فتحي يشارك في مران منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

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عاد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، إلى التدريبات الجماعية قبل مواجهة المغرب المتقبة يوم الأحد المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مباراة كوت ديفوار الماضية، وخرج قبل نهاية الشوط الثاني وشارك بدلا من أحمد سيد زيزو.

وتم تشخيص إصابة حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة، وينتظر كارلوس كيروش مدرب الفراعنة الحالة النهائية للاعب للاعتماد عليه خلال مواجهة المغرب المقبلة يوم الأحد.

محمود الونش يعود للتدريبات الجماعية لمنتخب مصر قبل مواجهة المغرب المرتقبة

عاد محمود حمدي الونش لاعب منتخب مصر، إلى التدريبات الجماعية وذلك استعدادا لمباراة المغرب يوم الأحد المقبل.

وكان الونش قد تعرض للإصابة خلال مباراة غينيا بيساو خلال دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وتعرض الونش لإصابة بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها خلال مبارتي السودان وكوت ديفوار وشارك بدلا منه محمد عبد المنعم، المدافع الشاب.

وقدم عبد المنعم أداء مميز خلال المواجهة الماضية أمام كوت ديفوار وسجل هدفا أمام السودان بنهاية دور المجموعات.

وبذلك يعود الونش للتدريبات الجماعية من أجل التجهيز لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

«الشناوي ليس الأخير» إصابات حراس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا علامة مسجلة

قبل بداية كأس أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون، كان هناك اعتراضات شديدة من جانب الجماهير المصرية والمحللين بسبب تواجد 4 حراس في القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للكان الأفريقي.

واختار عصام الحضري كلا من: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمود جاد، ومحمد صبحي، وذلك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية.

حمدي فتحي

وقبل سفر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون تعرض محمد أبو جبل إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، ليتأخر الثنائي عن السفر والاستعانة بطارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

ومع عودة أبو جبل والحضري لبعثة منتخب مصر، لعب الشناوي مباريات قوية حتى مباراة كوت ديفوار، وتعرض الحارس الأساسي للإصابة ليضطر الخروج ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل ويساهم في صعود منتخب مصر للدور القادم.

وبذلك يكون مع منتخب مصر أبو جبل ومحمد صبحي، ومحمود جاد ويبتعد الشناوي عن المشاركة في الفترة المقبلة حتى الشفاء من إصابة العضلة الخلفية.