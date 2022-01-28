/675783/وزيرة-الهجرة-تكشف-معلومات-هامة-عن-عودة-جثمان-الراحلة-زينب-المرشدي

دوت الخليج

جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية فيس بوك، مضيفة:” عوده جثمان الراحله "زينب المرشدى منتصر" من طوكيو.. بمجرد علمى من زميلتى العزيزه د. ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه بواقعه الوفاه، وبعد اتصالى بالفنانه القديره " سهير المرشدى"، شقيقة الفقيدة، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا فى طوكيو لعوده الجثمان الى أرض الوطن، وارغب فى توضيح بعض النقاط:

وزيرة الهجرة تكشف معلومات هامة عن عودة جثمان الراحلة زينب المرشدي

١. على الرغم من أن واقعه الوفاه كانت فى مدينة اوكاياما حوالى ١٠ ساعات برا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع إبن الفقيده د. صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان الى طوكيو اليوم، وتم إنهاء كافه المعاملات الورقيه سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيده. ٢.فى ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازيه وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح فى الطيران الدولى هو الاول من فبراير على الخطوط الإماراتية. ٣. أقوم بالتواصل يوميا مع الفنانة القديره لاطلاعها أولا بأول بالتطورات، علما بأن فور اخطارنا بوجود اى حجز مفتوح قبل الاول من فبراير، ستقوم السفاره مشكورة باتخاذ اللازم.

رحم الله فقيدتنا الغالية”.

استعادة جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي

هذا وتوجهت الفنانة سهير المرشدي، بالشكر للإعلامي مصطفى بكري على دوره الوطني ومبادرته للمطالبة ببذل الجهود من أجل استعادة جثمان الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في اليابان.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أمنوهة ان الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، ونموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.