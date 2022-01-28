/675786/الأزمة-تنتهي-بداية-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-على-قمة-دوري-كرة-السلة-تفاصيل

انتهت أزمة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بقمة دوري كرة السلة، في نهاية مباريات المرحلة الترتيبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان هناك تواجد جماهير للفريق السكندري وهو ما رفضة حكام المباراة ومسئولي الأهلي ليتم إيقاف المباراة.

وغادرت جماهير الاتحاد السكندري ملعب المباراة لتبدأ أهم مباريات الموسم في المرحلة الترتيبية بين الأهلي والاتحاد السكندري.

إيقاف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بقمة دوري كرة السلة «صور»

تقرر تعطيل بداية مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بقمة المرحلة الترتيبية لدوري كرة السلة بسبب تواجد الجماهير داخل أرض الملعب.

وتقام اليوم الجولة الأخيرة للمرحلة الترتيبية لدوري كرة السلة، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة مساء على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتواجد عدد من جماهير الاتحاد السكندري داخل ملعب المباراة ليقرر الحكم إيقاف المباراة حتى خروج الجماهير تماما.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة بعد وجود جماهير خلال المباريات الحالية.

ويتصدر الأهلي قمة المرحلة الترتيبة برصيد 24 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.

مدرب سلة الزمالك يعلق على أحداث مباراة الأهلي الساخنة في الثواني الأخيرة

علق ياسر عبد الوهاب، المدير الفني لنادي الزمالك على أحداث مباراة كرة السلة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر في الثانية الأخيرة بفارق نقطة واحدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "مستاء للغاية من الإشارة التي فعلها نجلي في نهاية مباراة الأهلي وسأقوم بمعاقبتة في الفترة المقبلة، لأن مثل هذه الأمور لابد أن لا تحدث نهائيا".

دوري كرة السلة الأهلي والاتحاد السكندري

وتابع "الخسارة مش فارقة معانا من الاهلي ولكن المباراة كانت قوية بين الفريقين والأهم الاستفادة الفنية، وأن الزمالك عاد لمكانته الطبيعية ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة".

وزاد "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وكنا أفضل من النادي الأهلي ولكن انتهت المباراة بمميزاتها وعيوبها ونركز في القادم وهو الأهم".

واختتم "قبل غشارة نجلي كان هناك غشارة من لاعب الأهلي ولكن الحكم شاهد فقط ما حدث من أحمد ياسر عبد الوهاب، وهذا خطأ حكم المباراة".