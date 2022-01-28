/675787/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تستضيف-وفد-من-الكونجرس-الأمريكي-خلال-زيارته-لمصر

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي، حيث رحب أعضاء التنسيقية بالضيوف، مؤكدين سعادتهم البالغة باختيارهم التنسيقية ضمن زيارتهم، للتعريف بتجربة أعضائها فى الحياة العامة.

دوت الخليج

و في بداية اللقاء تم التعريف بتنسيقية شباب الاحزاب، ودورها فى الحياة السياسية، كما تم استعراض محتوي كامل عن نشأتها و أبرز أعضائها فى البرلمان والحكومة وكذلك الاسهامات التى قدمتها فى الحياة العامة المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف وفد من الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لمصر

وتسآل الوفد الأمريكي عن كيفية تشكيل تنسيقية شباب الاحزاب وهل هي جهد خاص بالشباب أم هي مبادرة حكومية، حيث أكد الأعضاء بأن التنسيقية جاءت كفكرة من الشباب قبل عدة أعوام، وحيث تلاقت رؤى العديد منهم ما بين مؤيد ومعارض، وعلى الرغم من اختلاف الايدلوجيات بينهم وقتها، إلا أن الحديث المستمر وعقد عدة لقاءات كان كفيلا للوصول لصيغة وشكل التنسيقية فى وضعها الحالى، مشيرين إلى أن التنسيقية تتطور بشكلٍ دائم و مستمر.

وتحدث أعضاء التنسيقية حول عدد من الملفات التى يعمل عليها أعضائها وذلك في ظل التنوع الكبير فى الأفكار والرؤى والتى ينتج عنها تصورا كاملا يكون ملزما فى النهاية لكافة الأعضاء، كما تحدث الأعضاء عن مدى ما قدمته الدوله المصرية فى السبع سنوات الأخيرة فى ملف الحريات الدينية وملف حقوق الإنسان، مستشهدين بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان وكذلك عدد من القوانين الهامة فى ملف الحريات الدينية ، فيما أعرب أعضاء التنسيقية عن استغرابهم حول دور الكونجرس الأمريكي فى صرف المساعدات الأمريكية لمصر، رغم مستوي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك ثقل مصر فى المنطقة وما تقوم عليه كثير من العلاقات المشتركة مع الجانب الأمريكي.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة فى التعرف على تجربة شباب التنسيقية وكذلك الجهود المبذولة فى تقريب وجهات نظر شباب الأحزاب المشاركة فى تشكيل التنسيقية، وما وصلوا إليه من تجارب خلال الفترة الماضية وكان له مردود إيجابي على الحياة السياسية والتنفيذية في مصر.

وفي نهاية اللقاء استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الوفد الأمريكي على مأدبة غداء، حيث قدمت للضيوف بعض الوجبات المصرية الشهيرة.

حضر الزيارة من أعضاء التنسيقية، النائبة سها سعيد امين سر التنسيقية ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، بلال حبش نائب محافظ بني سويف واعضاء مجلس أمناء التنسيقيةالنائبة أميرة صابر ، النائب عماد خليل، النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولى اعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي عضوٍ مجلس الشيوخ عن التنسيقية ، زكى القاضى، حازم هلال، مؤمن سيد، محمد الصعيدى، أحمد يحي، أسامة بديع، شريف الرفاعى، يوستينا رامى.