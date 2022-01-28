/675788/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-معرض-الكتاب

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدارات مختلفة لاقت إقبالا كبيرا من رواد المعرض، كما شارك عدد من الأعضاء، زملاءهم بالمعرض احتفالًا بإصداراتهم.

دوت الخليج

تفقد وفد التنسيقية أجنحة المعرض المختلفة، واحتفوا بزملائهم من الكتاب أعضاء التنسيقية، وشاركوهم لحظات نجاحهم بنشر أعمالهم الأدبية ضمن الكتب المشاركة في النسخة الحالية من المعرض.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في معرض الكتاب

ضم وفد التنسيقية، كلا من: إسلام أنور، سامي الزيات، سميرة الشريف، علي حسين، عبد الحميد علام، سالمة سعيد، آدم الطوخي، محمود أبو خضرة، يوسف شعبان، أحمد محمود، نور الهدى مكاوي، مهاب عثمان، محمد البطران، حامد محمد، مصطفى مجدي، مي مبروك، وعلي هلال.