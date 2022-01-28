/675789/قلق-في-الأهلي-بشأن-بيرسي-تاو-قبل-السفر-للمشاركة-في-كأس-العالم-للأندية

غادر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي تدريبات الفريق اليوم الجمعة بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبذلك يغيب بيرسي تاو عن مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

ويسافر الفريق في نهاية هذا الشهر إلى الإمارات للاستعداد لكأس العالم للأندية المقبلة بالإمارات، ويعتبر بيرسي تاو أحد أهم أوارق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام مرنتيري المكسيكي.

ومن المقرر أن يغيب بيرسي تاو عن تدريبات الأهلي لمدة أسبوع، وذلك قبل بداية المنافسة على كأس العالمم للأندية الشهر المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال إفريقيا 2022

يلتقي الأهلي والهلال السوداني في الثامن عشر من فبراير القادم، في لقاء أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

وتم تحديد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم :الكاف” إقامة المباراة بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني يوم 18 فبريرا المقبل.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرًا على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان، في إطار الجولة الأولي من المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي وصن داونز للمرة الثالثة

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية".

المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب".