«عيشو تعساء عشان عيالكم»..رسالة مؤثرة من خالد عليش تزامنا مع أزمة حضانة ابنته

/675791/عيشو-تعساء-عشان-عيالكمرسالة-مؤثرة-من-خالد-عليش-تزامنا-مع-أزمة-حضانة-ابنته

أعرب الإعلامي خالد عليش عن استيائه من القانون، مشيرا إلى أن دائما ما يأتي في صالح الزوجة بعد الانفصال، خاصة في حالة حضانة الابن وحقها في منع الأولاد من رؤية والدهم.

دوت الخليج يرصد رسالة خالد عليش للجمهور بشأن الطلاق

وكتبت عليش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إزاي يكون في تربية سليمة لطفل مش بيبات في حضن أبوه يوم واحد في الأسبوع حتى؟ إزاي يكون في تربية سليمة لطفل القانون بيدي لأمه كل حقوقها كاملة ومش بيدي لأبوه غير إنه يشوفه كم ساعة وفي حالة امتناع الأم ورفع دعوى إسقاط حضانة توديه مرة وكأن شيء لم يكن وتبدأ الرحلة من جديد في طلب الرؤية والطفل هو الخسران الوحيد، إزاي طفل يعيش مبسوط وهو مش عارف يخرج أو يسافر أو يتفسح مع أبوه ولا حتى أبوه يكون ليه حق ياخده من المدرسة غير بإذن الأم عشان لو حصل يعتبر الأب خاطفا لابنه، ازاي أب يستحمل إنه مش عارف يشوف ابنه وعمال يتفرج عليه على فيسبوك مع أمه في حفلات وسفر وغيره».

خالد عليش منزعجا: ليه الست ديما صح

وتابع عليش مهاجما المرأة، ومحاولة القانون في الوقوف بصفها دائما: «شان قرر ينفصل عن أمه يكون عقابه ما يشوفش طفله يعني حق ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا وإحنا بنعاقب بعض عليه، ليه الست دائما مظلومة؟ ليه رواية الست دائما صح؟ ليه الست تصمم تصرف مصاريف ملهاش أي تلاتين لزمة بعد الانفصال على الأولاد ماكنتش بتتصرف قبل كده لمجرد الادعاء بأن الأب يمتنع عن الدفع، ليه الفيمنيست مصممين إن الست صح حتى لو مبهدلة ابنها ومانعة إنه يشوف أبوه؟ الاجتهاد في تربية الأم للطفل وإنه يروح تمارين كلها مهمة بس إنه يشوف أبوه أهم بكتير، الجملة الشهيرة دائما بتقول إن القانون مع الست طب جدة الطفل وعمته مش ستات حقهم هما كمان يشوفو الطفل اللي هو حتة منهم برضه».

خالد عليش ينصح الجمهور: متطلقوش

ووجه عليش نصيحة لجمهوره، قائلا: «شجعوش أم مانعة أب يشوف ولاده خصوصا لو بيصرف عليهم كويس أوي ومدخلهم أحسن مدارس عشان الطفل هو الوحيد الخسران في العند بينهم، أرجو من الجميع لما أي أم تتكلم قدامك وتقول أصله ما بيشوفش باباه قولها روحي انتي وديهوله عشان حساب ربنا أقوى من أي حد، نصيحة كمان مهمة متطلقوش ومعاكم أطفال في حالة عدم وجود لغة حوار بينكم عشان أكيد مش هيكون في لغة حوار بعد الانفصال، الأفضل عيشوا تعساء عشان العيال».