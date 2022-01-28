"غير مسبوق".. مسلسلات شهر رمضان 2022.. مفاجآت مهددة بكورونا

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يترقب عدد كبير من الجمهور معرفة آخر مستجدات مسلسلات رمضان 2022، خاصة بعدما ضرب فيروس كورونا المستجد عدد من النجوم المشاركين في مسلسلات رمضان 2022، مما جعلهم يخرجون عن السباق الرمضاني المقبل، لذا سنعرض لكم في ذلك التقرير أبرز الأعمال المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم.

دوت الخليج

مستجدات مسلسلات رمضان 2022

بدأ صناع مسلسل «راجعين يا هو»، في تصوير العمل الذي يخوض بطولته عدد كبير من نجوم الفن، وهم نور والفنان خالد النبوي، وأنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وهنا شيحا.

مسلسل راجعين يا هوا في رمضان 2022

وشوقت الفنانة هنا شيحة الجمهور، لمسلسلها الرمضاني 2022، والذي يحمل اسم «راجعين ياهوا»، وذلك بالكشف عن اسم الشخصية التي من المقرر أن تجسدها خلال العمل، وذلك بنشر صورة لها من كواليس مسلسل راجعين يا هوى، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، تكشف فيه اسم شخصيتها في العمل، وهو فريدة، معلقة عليها: فريدة راجعين_ياهوى رمضان 2022.

محمد رمضان يتعاون مع دينا الشربيني في مسلسلات رمضان 2022

وشهدت مسلسلات رمضان 2022، تعاون كلا من الفنان محمد رمضان، مع الفنانة الشابة دينا الشربيني في عمل درامي بعنوان «المشوار»، وكشف رمضان عن اسم شخصيتهم في العمل وهما «ماهر» و«ورد»، يقعان في حب بعضهما ويعمل ماهر كسائق، ثم تنقلب حياتهم رأسا على عقب بعد اكتشاف أحدهما موهبة ماهر الغنائية.

مصطفى فهمي وشقيقه حسين يجتمعان في أول عمل درامي في رمضان 2022

ويتعاون الثنائى الفنان مصطفى فهمي وشقيقه الفنان حسين فهمي، لأول مرة في تاريخهم الفني في عمل درامي جديد، من المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات مضان 2022.

ويحمل مسلسل مصطفى فهمي وحسين اسم «أولاد الهلالية»، هو دراما اجتماعية صعيدية مكونة من 30 حلقة، ومن المقرر أن تنطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تعاقد الجهة المنتجة للعمل مع جميع أبطاله، والانتهاء من كافة تحضيراته.

أبطال مسلسل أولاد الهلالية في رمضان 2022

ويخوض بطولة مسلسل أولاد الهلالية، كلا من حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة، الفنان الشاب يزيد فروجة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحي عبد العزيز.

مصطفى شعبان في رمضان 2022

يقوم الفنان مصطفى شعبان هذه الأيام بتصوير مسلسله دايمًا عامر، ويشاركه البطولة ميرنا نور الدين، لبلبة، أحمد الشامي، وكان العدد لايزال يكتمل في الفترة الأخيرة، نشر مخرج العمل مجدي الهواري صورًا من أثناء التصوير من الغردقة، العمل من تأليف أيمن سليم بالمشاركة مع مايكل عادل، تحت إشراف الكاتب أحمد عبد الفتاح.

أعمال خارج قائمة مسلسلات رمضان 2022

وشهدت مسلسلات رمضان 2022، خروج عدد كبير من الأعمال، وذلك بسبب إصابة عدد كبير من النجوم بفيروس كورونا المستجد، وفيما يلي نرصد تلك المسلسلات.

في مفاجأة صادمة للجمهور، أعلنت شركة ميديا هب، خروج منى زكي من السباق الرمضاني 2022، والذي كانت من المقرر أن تشارك به بمسلسل «لام شمسية» أمام الفنان إياد نصار، وجاء ذلك من خلال بيان صحفي، أعلنته الشركة.

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وأعلنت الفنانة المتألقة غادة عبد الرازق عن خروج مسلسلها من السباق الرمضاني 2022 وذلك عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أتى ذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتوقف طاقم عمل مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلن المنتج جمال العدل، إصابة يسرا بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي حتى تتحول المسحة إلى سلبية.

وكشف مصدر خاص لموقع «دوت الخليج» أنه تم إيقاف تصوير مسلسل «مكتوب عليا» بسبب إصابة بطل العمل أكرم حسني بفيروس كورونا، فضلًا عن مدير التصوير.