الرعاية الصحية تختتم مشاركتها في معرض «آراب هيلث 2022» (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتم وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشاركته فى "معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2022"، الذى عقدت فعالياته فى مركز دبى التجارى العالمى خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجارى.





والتقى الوفد بقادة القطاع الصحى وممثلى الجهات والشركات العالمية المشاركة فى المعرض وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك لمواكبة الاتجاهات الحديثة فى المجالات الصحية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، بهدف تطوير النظم الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية بما ينسجم مع المعايير الصحية العالمية.

كما اطلع الوفد خلال مشاركته على حزمة المشاريع والبرامج والأنظمة الصحية المبتكرة التى قدمتها كبرى المؤسسات الصحية الإقليمية والعالمية، والتى ارتكزت بمعظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى فى المجال الطبى إلى جانب ما قدمته الشركات الرائدة فى الرعاية الصحية من عرضًا لأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والحلول الذكية الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطورًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المشاركة ب "معرض ومؤتمر الصحة العربى 2022" يأتى فى إطار حرص الهيئة على التوسع فى التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية، والشركات الرائدة فى هذا المجال ذات المكانة الدولية المتميزة والاستفادة من خبراتهم مما يضمن استكمال جهود رقمنة الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن مشاركة الهيئة لهذا الحدث المهم تأتى فى ظل عزمها لإدخال وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى والممارسات الصحية العالمية الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، للاستفادة منها فى تقييم جودة أداء الخدمات الطبية المقدمة، ومساعدة الأطباء فى تحليل نتائج الفحوصات الطبية للمرضى واتخاذ القرار السليم لعلاجهم، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، إضافة إلى وضع خطط رعاية صحية مستقبلية تحقق المزيد من النجاحات وتواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة فى القطاع الصحى 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن زيارة وفد هيئة الرعاية الصحية إلى "معرض ومؤتمر الصحة العربى 2022" يستهدف الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات والتجارب والحلول التكنولوجية الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر بعد ما شهدته من تطور هائل خلال السبع سنوات الماضية، مشيرَا إلى أن التعرف على آخر المستجدات التى يشهدها قطاع الرعاية الصحية تعتبر خطوة ضمن خطوات الهيئة ومسيرتها الريادية نحو إحداث نقلة نوعية فى جودة الخدمات التى توفرها للمتعاملين بما ينسجم مع استراتيجيتها التى ستقود نحو مزيد من التطور والإزدهار للقطاع الصحى بمصر.

وأشار اللواء هشام شندى، مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحدث يعد فرصة لبناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الرائدة فى مجالات التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعى والتطبيب عن بُعد، وغيرها من الحلول الذكية لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل، مما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المتعاملين عليها بطريقة أكثر أمانًا وفاعلية، معربًا عن سعادة وفد الهيئة بزيارته للمعرض الذى أتاح له الفرصة للإطلاع على المشروعات التكنولوجية والرقمية التى تعزز الخدمات بالمنظومة الصحية عامة وللهيئة خاصة ومسيرتها الريادية نحو إحداث نقلة نوعية فى جودة الخدمات والرعاية الصحية التى تقدمها للمتعاملين.