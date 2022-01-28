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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة، ليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية استمرار الموجة شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة، ليكون الطقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية يصل إلى حد الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولي من الصباح الباكر، والظاهرة العامة لحالة طقس السبت هو استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى والتي تصل في بعض المدن إلى أقل من الصفر بثلاث درجات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، والذي يتبين منه استمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ الأسبوع الماضي، ويمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالأحوال الجوية المتوقعة خلال اليوم السبت من خلال البيان التالي:-

ويتضح من البيان السابق ما يلي:-

* تكون حالة الجو باردة نهاراً شديد البرودة ليلاً على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع توقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% مع نشاط للرياح.

* في السواحل الشمالية الشرقية يكون الجو بارد نهاراً شديد البرودة في الليل ويصل إلى حد الصقيع هنا في أواخر الليل، مع توقع هطول أمطار خفيفة بنسبة 40%.

*في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الجو مائل للدف نهاراً، شديد البرودة ليلاً مع نشاط للرياح.

* في شمال الصعيد تكون حالة الجو بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً بالإضافة إلى الصقيع.

* في جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل نهاراً، شديد البرودة خلال الليل.

* أما بالنسبة لدرجات الحرارة فالعظمي تتراوح ما بين 15 إلى 17 درجة، على كافة المناطق، أما درجات الحرارة الصغرى فهي تتراوح ما بين 1 وحتى 11 درجة على بعض المناطق.

* حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر.

* حالة البحر الأحمر فهي من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين 2 إلى 2.5 متر.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوي في الساعات المتأخرة من الليل، وذلك نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة في هذا التوقيت.