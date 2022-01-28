/675798/إبراهيم-المصري-مصر-عمود-الخيمة-للعرب-وجماعة-الإخوان-استهدفت-الإيقاع-بها-في-25-يناير

قدم النائب ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية، والشعب المصرى، بذكرى العيد السبعين للشرطة المصرية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الاعلامي أحمد الطاهري المذاع على فضائية اكسترا نيوز، موضحا ان ثورة 25 يناير يجب أن نخرج منها بعبرة موضحا انه كل ما شهدناه بعد ذهه الثورة كان له مقدمات بشأن رغبة البعض في الايقاع بالدولة المصرية عن طريق افتعال المشاكل والازمات ضد الدوةل المصرية.

إبراهيم المصري: مصر عمود الخيمة للعرب.. وجماعة الإخوان استهدفت الإيقاع بها في 25 يناير

وتابع النائب ابراهيم المصري أنه كان يوجد تنظيم ممنهج وهو تنظيم الجماعة الارهابية والذي كان يعمل وفق توجيهات خارجية حيث أن عادتهم المعروفة هي الاستفادة من الاحداث، واختيار الوقت المناسب للايقاع بمصر، والتي تمثل عمود الخيمة للعرب أجمع، حيث أن استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة باكملها.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب النائب ابراهيم المصري، أن تنظيم الجماعة استهدف في البداية حرق الاقسام ومديريات الأمن من أجل زعزعة الاستقرار، وذلك عبر استخدام اسلحة حصلوا عليها بمساعدات خارجية.