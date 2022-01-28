أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي حاليا في ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

ويغيب أكرم توفيق عن صفوف الأهلي لمدة 6 أشهر من أجل التعافي والعودة للملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة.

فحوصات طبية جديدة ودقيقة لـ أكرم توفيق بعد العودة من الكاميرون

أكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن هناك تواصلا مستمرا مع أكرم توفيق لاعب الفريق عقب عودته الى القاهرة، وبعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وصل الدولي المصري اكرم توفيق، الظهير الأيمن للمنتخب الأول، والنادي الأهلي، للقاهرة قادماً من الكاميرون، بعد تعرضة بقطع في الرباط الصليبي في أول 6 دقائق ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام نيجيريا.

طبيب الأهلي

وأوضح طبيب إن اللاعب وصل خلال الساعات الماضية قادما من الكاميرون ، وإنه حصل على راحة بسبب طول رحلة العودة الى القاهرة.

وأشار إلى أنه سوف يخضع لفحوصات طبيبة جديدة ودقيقة ، للوقوف على تطورات اصابته قبل البدء في التجهيز للعملية الجراحية، حيث يجري الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعب للخارج لإجراء جراحة الرباط الصليبي .

أكرم توفيق

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته أمام نيجيريا بالجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون.

إصابة ثنائي المنتخب

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية لثنائي منتخب مصر أكرم توفيق وأحمد فتوح، وذلك عقب مباراة نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وتم التأكيد على إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بينما تعرض أحمد فتوح لشد في عضلات السمانة.

فيما كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن اصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.