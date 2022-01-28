أبرزهم علا رشدي.. تعرف على ضيوف برنامج «It's Show time»

/675794/أبرزهم-علا-رشدي-تعرف-على-ضيوف-برنامج-Its-Show-time

يستعد برنامج it's show time لاستضافة عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة علا رشدي، والفنانة هدى الأتربي، والمخرج مدحت العدل، وذلك خلال الحلقة المذاعة غدا السبت، عبر قناة cbc.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حلقة برنامج it's show time غدا

وتكشف النجمة الشابة هدى الإتربي، خلال الحلقة، عن أعمالها المقبلة، إذ أنها من المقرر أن تقدم الجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»، فضلا عن المشاركة في فيلم «على ما تفرج» الذي يناقش مشاكل وأحلام الشباب.

أبطال فيلم لعبة الشيطان

ويقدم البرنامج تغطية خاصة من العرض الخاص لفيلم «لعبة شيطان»، فضلا عن لقاءات مع أبطال وصناع مسرحية «زقاق المدق» عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وتقوم بالبطولة الفنانة دنيا عبدالعزيز، وإخراج عادل عبده، وأشعار وكتابة محمد الصواف.

كما سيتحدث عدد من الفنانين وصناع مهرجان ميدفيست في دورته الرابعة، عن الفكرة العامة للحدث وأبرز فعالياته.

تفاصيل فيلم لعبة شيطان

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة فيلم «لعبة شيطان» نجوم فنية شابة وقامات في التمثيل، مما يجعل العمل خليط سينمائى مشوق، وأتى على رأس هؤلاء الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، ومنة بدر تيسير.

قصة فيلم «لعبة الشيطان»

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، ويتحكم بهم شيطان من الإنس يتمثل فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

ويعد العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، وإنتاج خالد عاصي.

باسم سمرة في منورة بأهلها

ويواصل سمرة تصوير مسلسل «منورة بأهلها» حيث دخل أبطال العمل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد سمرة من خلال المسلسل الجديد شخصية «عادل» الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة .

مسلسل «منورة بأهلها» تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".