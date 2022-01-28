/675797/بالصور-بلقيس-تشعل-مهرجان-إكسبو-دبي-2020-بحفل-غنائي-ضخم

أشعلت الفنانة المتألقة بلقيس، مدينة دبي، بحفل غنائي ضخم أقيم ضمن فاعليات مهرجان إكسبو دبي 2020، وذلك بجو حماسي مبهج اختلط به صوتها مع صوت الجمهور طوال ساعات الحفل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل بلقيس بمهرجان إكسبو دبي 2020

وقام بتجهير حفل بلقيس المنتج والمخرج صلاح الياسري من خلال "الياسري للإنتاج الفني"، والذي أكد أنه سعيد بالتعاقد مع بلقيس على هذا الحفل الكبير الذي جمع جميع الجنسيات العربية الى جانب الإماراتية في هذا الحدث العالمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

صالح الياسري يشيد بأداء بلقيس

وقال صلاح الياسري أن الفنانة بلقيس قامت بالاستعداد للحفل بشكل مميز ومختلف عن حفلاتها الغنائية الجماهرية، واضعة نصب عينيها أن تدخل أشكال السعادة والفرح على وجوه جميع الحضور في مسرح اليوبيل أو من خلال شاشات تلفزيون دبي وقناة إكسبو 2020، وهو ما صنعته بالفعل في هذا الحفل الذي تضمن مجموعة من المفاجآت المختلفة التي قدمتها بلقيس.

الجمهور ينتظر أغنية بلقيس باللهجة المصرية

وتساءل عدد كبير من محبي المطربة بلقيس، في مصر، عن موعد إطلاق أغنيتها التي من المقرر أن تكون باللهجة المصرية.

ومن المقرر أن تتجه المطربة بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل، وذلك من أجل الانتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية، وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء المصريين.

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

الجدير بالذكر، أنه تعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

كلمات أغنية دبلوماسي لبلقيس

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.